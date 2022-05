Endlich wieder feiern: Steinheim lädt zum Bierfest ein

Steinheim

Am 28. Januar 2020 wird bei einem 33-jährigen Deutschen das Coronavirus festgestellt. Er hatte sich in Oberbayern bei einer Chinesin angesteckt. Dem Einzelfall folgt die Pandemie, am 16. März schließen Geschäfte, Schulen, Kitas, das öffentliche Leben kommt beinahe zum Erliegen. Freitag, 13. Mai, um 18 Uhr ist wieder so ein Zeitpunkt, an den sich die Menschen aus der Region vielleicht noch länger erinnern. Denn dann beginnt mit dem 2. Steinheimer Bierfest nach mehr als zwei Jahren wieder das erste richtige Volksfest in Steinheim.

Von Ralf Brakemeier