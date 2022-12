Endlich wieder Weihnachtskonzert des Musikvereins Leopoldstal/Vinsebeck

„Endlich wieder Weihnachtskonzert!“ So dürfte es den Zuschauern und besonders den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Leopoldstal-Vinsebeck nach den Coronab edingten Ausfällen 2020 und 2021 ergangen sein.

„Endlich wieder Weihnachtskonzert!“ So dürfte es den Zuschauern und besonders den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Leopoldstal-Vinsebeck nach den Corona bedingten Ausfällen 2020 und 2021 ergangen sein.

Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Zuhörer am dritten Advent in der evangelischen Kirche Leopoldstal einen gemütlichen Konzertnachmittag und wurden musikalisch auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Unter der Leitung von Yaroslav Rudenko, für den es das erste Weihnachtskonzert als Dirigent des Vereins war, brachten die Musiker vielfältige Klänge und Genres zu Gehör und hatten sich für das Konzert einige neue Stücke vorgenommen.

Melodien wie „Castaldo Marsch“, die Polka „Von Freund zu Freund“ oder Filmmusik aus „My Name is Nobody“ wechselten sich mit weihnachtlichen Liedern wie „A Christmas Night“ oder „Mentis“ ab. Für seinen hervorragenden Solo-Auftritt bei dem Stück „Petite Fleur“ erntete Aaron Klesse am Saxophon viel Beifall vom Publikum. Wilhelm Hackl führte als Moderator mit Wortwitz und Charme durch das Programm. Zum stimmungsvollen Abschluss des Konzertes sangen alle gemeinsam „O du fröhliche“.