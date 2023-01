Feuerwehr in Steinheim ist einsatzbereit

Viel zu tun hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steinheim. Die Zahl der Einsätze steigt, die Vielfältigkeit der Aufgaben auch. Zum Glück kann sich die Wehr der Emmerstadt dabei auf eine wachsende Zahl an Feuerwehrfrauen und -männern stützen.

122-mal mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in Steinheim im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausrücken. Nach dem Höchststand 2019 (131 Einsätze) und einem zwischenzeitlichen Rückgang, steigt die Zahl der Hilferufe bei der Feuerwehr nun wieder an. Zum Glück hat sich in Steinheim parallel dazu auch die Anzahl der Feuerwehrkameraden wieder erholt. Waren 2020 noch 217 Kameradinnen und Kameraden verzeichnet, sind es inzwischen wieder 233.