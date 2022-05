In einem Haus in Steinheim in der Straße im Mittleren Hollental hat es am Sonntag gebrannt.

Am Sonntagnachmittag wurde sie dreimal zu Einsätzen gerufen worden. In einem Einfamilienhaus Im Mittleren Hollental brannte es um 13.24 Uhr. Wegen Löschwasser- und Rauchschäden ist das Gebäude zurzeit unbewohnbar. Nach erster Einschätzung wird von einem Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro ausgegangen.

Gartenhütte fängt Feuer

Auch eine Gartenhütte Am Blumengraben fing am Sonntag Feuer. Ausgebrochen war das Feuer in dem Einfamilienhaus wohl in einem Zwischenbereich zwischen Küche und Wohnzimmer. Die Hausbewohner, die sich zunächst nicht im Haus befunden hatten, stellten bei ihrer Rückkehr Rauch in dem Gebäude fest. Das Erdgeschoss wurde durch den Schwelbrand sehr stark verqualmt, auch das Obergeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen. Beim Eintreffen hatten die Bewohner das Haus selbstständig verlassen, schildert die Feuerwehr.

Auch eine Gartenhütte brannte am Sonntag in Steinheim ab. Der entstandene Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung bei rund 25.000 Euro liegen. Hier musste die Feuerwehr am Abend noch ein zweites Mal zum Nachlöschen ausrücken. Foto: Feuerwehr Steinheim

Der Angriffstrupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C-Rohr schnell eindämmen und einige glimmende Gegenstände aus dem Gebäude holen, um sie draußen abzulöschen. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt entstanden ist, ausgelöst offenbar durch das Ladegerät eines Akku-Staubsaugers. Ein Haustier (ein Hamster) konnte gerettet und an ein Kind der Familie übergeben werden.

Gebäude nicht bewohnbar

Das völlig verrauchte Haus wurde anschließend intensiv von der Feuerwehr mit Lüftungsgeräten gelüftet. Insgesamt sind vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt worden. Die Wehr rückte mit sieben Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, aus. Bedingt durch die Rauchentwicklung und durch das Löschwasser ist das gesamte Wohnhaus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr bezeichnete das Gebäude als „nicht bewohnbar“. Die Familie musste untergebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Steinheim entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 100.000 Euro. Foto: Feuerwehr Steinheim

Kaum zurück in der Feuerwache gab es eine weitere Alarmierung. Um 15.45 Uhr brannte in Steinheim eine Gartenhütte mit Veranda in der Straße Im Blumengraben. Das 40 Quadratmeter große Gartenhaus wurde durch die Flammen schnell zerstört. Das Gebäude, das frei im Gelände auf einer Wiese stand, brannte komplett ab. Die Wehr konnte nicht mehr viel retten. Eine Tankstelle in der Nähe war nie gefährdet. Schadenshöhe und Brandursache sind hier noch unbekannt. In der Hütte war wohl am Samstag feiert worden, zudem wurde am Sonntag dort gegrillt, hieß es. Um 19.34 Uhr am Sonntagabend musste die Wehr noch einmal zum Nachlöschen ausrücken.