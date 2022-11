Flüchtling aus Gambia fühlt sich in Steinheim sehr wohl

Als 18-Jähriger nahm er in Banjul an regimekritischen Demonstrationen von Schülern und Studenten teil. Die jungen Leute gingen gegen das Regime des damaligen Diktators Yahja Jammeh und für die humanitären Menschenrechte auf die Straße. Jammeh war 1994 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und errichtete in Gambia einen brutalen Polizeistaat. Menschen wurden willkürlich verhaftet, verschleppt oder gefoltert. Auf Mord und Hochverrat stand die Todesstrafe.

Die Demonstration im April 2000 wurden von der Polizei gewaltsam aufgelöst. 16 Personen wurden dabei getötet. Viele Demonstrationsteilnehmer wurden verhaftet und einige verschwanden nach der Festnahme, ohne dass die Familien erfuhren, wo sie sind. Auch Mahamadou musste um sein Leben fürchten und flüchtete über den Senegal nach Frankfurt.

Asylantrag wird abgelehnt

Mo, wie er von seinen Freunden genannt wird, stellte einen Asylantrag. Dieser wurde aber abgelehnt. Weil er Angst hatte, in sein Heimatland zurückkehren zu müssen, tauchte er bei Freunden unter und versteckte sich. Er lebte 15 Jahre mit der Sorge, entdeckt und ausgewiesen zu werden. In der Zeit wohnte er in Frankfurt und in Düsseldorf, ohne staatliche Unterstützung.

Da ihm ein Freund dringend dazu riet, stellte er 2015 einen zweiten Asylantrag. Er kam nach Steinheim und das sollte sein Leben komplett verändern.

Mahamadou ist vom Steinheimer Karneval begeistert. Foto: Sandra Schröder

In der Emmerstadt angekommen, ging Mahamadou zu den Veranstaltungen des Vereins Steinheim International und zum Café International. Hier lernte er Steffi Flake, Ulrike Czorny und Thomas Rebbe kennen.

Großes soziales Engagement

„Mo fiel mir sofort auf, weil er gut Deutsch sprach“, erinnert sich Thomas Rebbe. „Er ist sehr engagiert und sehr um seine Integration in Steinheim bemüht.“ Mo war immer dabei, wenn es Veranstaltungen im Zentrum aller Kulturen in der Steinheimer Innenstadt gab. Er kümmerte sich um andere Asylsuchende und unterstützte sie bei Behördengängen oder half ihnen im Alltag. Zwischenzeitlich leitete er sogar die Treffen im Zentrum aller Kulturen. Sein soziales Engagement wurde mit dem Integrationspreis des Kreises Höxter belohnt. Er wurde für seine Tätigkeiten im Zentrum der Kulturen und bei der Initiative „Gemeinsam für Steinheim“ (GeiSt) ausgezeichnet. Es dauerte zwei Jahre, bis Mo eine Arbeitserlaubnis vom Kreis Höxter bekam. „Ich wollte arbeiten und in Steinheim integriert werden“, sagt er. „Ich bin immer wieder zur Stadt gegangen und habe darum gebeten, eine gemeinnützige Arbeit machen zu dürfen.“

Und das durfte er schließlich auch. Bis er 2017 überraschend die Arbeitserlaubnis erhielt, unterstützte er die Steinheimer Grundschule mit hausmeisterlichen Tätigkeiten. Vor fünf Jahren hat er eine Festanstellung in der Zentralküche der KHWE bekommen.

Mahamadou ist in Steinheim sehr bekannt. Wer ihm auf der Straße begegnet, wird mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Er hat viele Freundschaften geschlossen und nimmt begeistert am Steinheimer Karneval teil. Mit den „Emmerpaddlern“ ist Mo bereits seit sieben Jahren aktiv in der närrischen Zeit unterwegs und begeistert diese Gruppe auch außerhalb der karnevalistischen Session mit afrikanischen Spezialitäten, die er frisch für sie kocht.

Mo hat die Aufenthaltsgenehmigung erhalten

„Mahamadou ist immer gut gelaunt und trägt sehr zu dem Miteinander unserer Karnevalsgruppe bei“, sind sich alle Karnevalskameraden einig. Steinheim ist längst sein Zuhause geworden, und er ist hier voll integriert. Im September hat er eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung aufgrund nachhaltiger Integration erhalten. Diese gilt vorerst für zwei Jahre, wird aber verlängert werden.

„Ich würde gern dauerhaft in Deutschland bleiben und werde einen Antrag zur Einbürgerung stellen“, erzählt Mo. „Ich muss dafür noch eine Wartezeit einhalten und meine schriftlichen Deutschkenntnisse verbessern.“

Konkrete Pläne für seine Zukunft hat er auch vor Augen: Mahamadou würde gern einen Führerschein machen und vielleicht im Bereich der Altenpflege arbeiten. Seine schulische Ausbildung in diesem Bereich musste er abbrechen, als er aus Gambia floh. „Ich bin froh, dass ich in Steinheim sein darf“, sagt er. Er hat seit seiner Ankunft im Jahr 2015 sehr viel dazu beigetragen, Engagement und Initiative gezeigt, um so gut integriert zu sein.