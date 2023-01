Frauenkarneval der Kump(el)stilzchen in Steinheim

Steinheim

„Mit uns startet der Saalkarneval am 3. Februar und es wird ein ebenso grandioser wie kurzweiliger Abend“, versprechen die Kump(el)stilzchen für ihren Frauenkarneval in Steinheim. Der Kartenvorverkauf ist heute Dienstag, 24. Januar, von 18.11 bis 20.11 Uhr in der Karnevalshalle am Piepenbrink.

Von Heinz Wilfert