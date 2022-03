Frühwarnsystem an der Emmer

Sensoren melden in Zukunft Hochwasser in Steinheim

Die schweren Überschwemmungen mit vielen Toten im vergangenen Jahr haben auch im Kreis Höxter die Sensibilität für Hochwasser- und Starkregenereignisse erhöht. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut geht die Stadt Steinheim nun neue Wege in der Bekämpfung der Gefahren durch den Klimawandel. Dipl.-Ing. Jens-Peter Seick, Projekt-Manager beim Fraunhofer-Institut in Lemgo, stellte in der Ratssitzung am Dienstag seine Ideen zur Entwicklung eines Prototypen für ein Hochwasser-Informationssystem der Stadt Steinheim vor.

Von Ralf Brakemeier