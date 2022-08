Fünf Jahre Highland-Games in Steinheim

Folk for Friends-Festival am Samstag

Steinheim

Vor 28 Jahren fing es ganz klein an: Folkmusik in der Halle für echte Fans bei kleinem Eintritt. 2008 entstand daraus dann das „Folk For Friends-Festival“ in Steinheim, heute auf dem Gelände der Firma Hobatex zwischen Heideweg und Güterbahnhof.

Von Ralf Brakemeier