Großräumige Evakuierung nach Gasalarm in Steinheim

Bagger beschädigt Hauptleitung in der Querstraße

Steinheim

Gasalarm und Großeinsatz der Feuerwehr am Montag (27. Februar) in Steinheim: Um kurz vor elf kam die Meldung. In Steinheim wurde eine Hauptgasleitung beschädigt. Rund um die Querstraße sperrte die Polizei alle Straßenzüge und evakuierte die direkten Nachbarn.

Vera Gerstendorf-Welle und Alice Koch