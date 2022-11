Geistlicher dankt für Unterstützung aus Steinheim

Außerdem stehen Neuwahlen auf dem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Angesprochen sind alle Interessierten.

Pastor Davis war bis 2017 knapp zehn Jahre lang Seelsorger im damaligen Pastoralverbund Steinheim und ist den Menschen in der Emmerstadt und der Region seit seiner Rückkehr in die indische Heimatprovinz Trichur freundschaftlich verbunden. 2016 schon hattee sich in Steinheim der Verein zur Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher in der Provinz Trichur gegründet. „Unser Verein leitet nach wie vor gerne Spenden weiter“, signalisiert Vorstandsmitglied Elke Hannibal-Pott aus Bergheim.

Die Kinder lernen mit Freude. Foto: privat

Pastor Davis berichtet in seiner Nachricht an seine Freunde in Steinheim und Umgebung, dass er Dekan der großen erzbischöflichen Pilgerkirche Palayur in Thrissur ist. Diese Kirche geht auf den Apostel Thomas zurück. „Wir haben 550 Familien und 3000 Mitglieder in unserer Gemeinde“, schreibt . Pastor Davis. Zur Gemeinde gehörten außerdem eine Grundschule und fünf Klöster. „Wir haben jeden Sonntag 350 Schüler für die Katechese von der ersten bis zur zwölften Klasse.“

Zur Seite stehe ihm ein Vikar, der sich für Kinder- und Jugendaktivitäten engagiere. „Wir haben jeden Tag morgens drei heilige Messen in drei Kirchen und sonntags sechs heilige Messen, jeden Sonntag eine heilige Messe für Kinder und Jugendliche, danach Katechismus“, schildert Pastor Davis das intensive Glaubensleben in seiner Heimat. Weil die Kirche in Palayur eine Wallfahrtskirche sei, „haben wir an einem Sonntag im Monat eine gemeinsame Taufe in dem Teich, wo Apostel Thomas die ersten Christen getauft hat“.

Pastor Davis ist Dekan dieser Wallfahrtskirche. Foto: privat

Er sei sehr glücklich, Dekan in dieser Pilgerkirche zu sein, sagt Pastor Davis. „Ich habe 16 Pfarrkirchen unter meiner Jurisdiktion. Ich muss diese Kirchen mindestens viermal im Jahr besuchen.“

Ausdrücklich würdigt Pastor Davis die große und kontinuierliche Unterstützung der Freunde aus Steinheim und Umgebung: „Wir danken Gott und Ihnen, dass Sie jedes Jahr eine riesige Geldspende an unsere Erzdiözese spenden. Erzbischof Andrews dankt jedem von Euch, besonders der Kinder- und Jugendhilfe. Im vergangenen Jahr haben wir in meiner alten Pfarrkirche einen Jugendsaal und einen Lesesaal für Jugendliche gebaut.“

Pastor Davis dankt den Freunden in Steinheim und Umgebung für ihre Hilfe. Foto: privat

Seine Heimatpfarrkirche und sein Pfarrhaus seien sehr alt, berichtet der Geistliche. Deshalb müssten das Dach der Kirche und des Priesterhauses erneuert werden. „Unsere Gemeinde hilft, aber es reicht nicht zum Wiederaufbau.“ Aufgrund von Covid und starken Regenfällen seien die Menschen und die Wirtschaft sehr arm beziehungsweise schwach. „Wenn Sie uns unterstützen n könnten, wäre dies eine große Hilfe für uns, und wir sind jedem von Ihnen immer dankbar und im Gebet“, richtet Pastor Davis eine Bitte an die Menschen an der Emmer.