Gemüse: gesund und gerecht im Depot Steinheim

Wer sich gesund ernähren und gleichzeitig Gutes in der Welt bewirken möchte, findet mit der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) Dalborn eine praktische und leckere Möglichkeit. Hier gehen Gesundheit, Artenvielfalt, Klimaschutz und Genuss Hand in Hand.

Rund um Detmold, Lemgo und Steinheim finden sich jährlich 90 Haushalte zusammen, die über ein Gemüsejahr den SoLaWi Dalborn e.V. begründen. Zum Gartenjahr ab März 2023 ist der Verein offen für neue Mitglieder – auch aus dem Kreis Höxter. In Steinheim steht ein Depot zur wöchentlichen Abholung bereit.

„Bei der SoLaWi bin ich, weil ich gute Qualität beim Essen schätze und mich regional ernähren will. Das schützt das Klima und erhält Arbeitsplätze hier vor Ort“, so ein Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft Dalborn. Die rund 90 SoLaWi-Mitglieder stellen über ihren Verein drei Gärtner in Teilzeit an, so dass alle mit regionalem und saisonalem Gemüse in Bio-Qualität versorgt werden. So teilen sich die Mitglieder die Verantwortung, Betriebskosten und -risiko sowie die Ernte und Wissen.

Mehr als 50 Gemüsearten baut die SoLaWi Dalborn an. Für das Gartenjahr März 2023 bis Februar 2024 sind noch einige Gemüse-Anteile zu vergeben. Foto: Maren Weber

Das Gemüse wird das ganze Jahr über direkt vom Acker in die Gemüse-Verteilung gebracht. Im Winter werden die Gemüse-Anteile durch Lagergemüse ergänzt. Mehr als 50 Gemüsearten werden angebaut, insbesondere bei den Tomaten, Salaten und Gurken mit verschiedenen Sorten. Blüten und Kräuter sowie Besonderheiten aus dem solar beheizten Gewächshaus wie Chilis und Auberginen runden die gesunde Wochenration an frischem Gemüse ab. „Mir ist wichtig, dass wir keine Pestizidrückstände im Essen haben und Bienen, Schmetterlinge und Käfer weiterleben lassen“, beschreibt ein weiteres SoLaWi-Mitglied.

Blühwiesen für Biodiversität, Humusaufbau für den Boden und Klimaschutz dank kurzer Transportwege sind umweltfreundlich und ein Markenzeichen der SoLaWi. „Wer Lust hat, kann gern auf dem Acker mithelfen – das hilft gegen Stress und man lernt andere Mitglieder kennen. Die Teilnahme an der SoLaWi verbindet auf wirksame Weise wieder mit den Lebensmitteln und der Natur“, sagt SoLaWi-Mitglied Dorothea Ahlemeyer.

Gemüse-Anteile zu vergeben

Für das Gartenjahr März 2023 bis Februar 2024 sind noch einige Gemüse-Anteile zu vergeben. Die Aktiven der SoLaWi stehen für Fragen gerne zur Verfügung, erste Anfragen gerne per E-Mail unter [email protected]