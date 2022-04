Gerd Leifels öffnet Steinheimer Kindern die Tür zur Kunst

Steinheim

Weil kulturelle Bildung einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leistet, wurde der Kulturrucksack in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Spannende Angebote öffnen die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich.

Von Heinz Wilfert