Grundschule Vinsebeck hilft ukrainischen Kindern

Steinheim-Vinsebeck

"Der schreckliche Krieg in der Ukraine ist natürlich auch bei uns an der Schule ein Thema. Wir versuchen, das Geschehen gemeinsam mit den Kindern einzuordnen, ihnen Ängste zu nehmen. Daraus ist bei den Kindern der starke Wunsch entstanden zu helfen – aber nicht nur symbolisch, sondern konkret.“ Rektor Ingo Kortmann ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler. Innerhalb kürzester Zeit haben alle Klassen der Grundschule an den Linden in Vinsebeck Pläne erarbeitet, wie sie vor allem die betroffenen Kinder unterstützen können.

Von Ralf Brakemeier