Gymnasium Steinheim informiert

Das Städtische Gymnasium Steinheim lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen und der Realschulen sowie deren Eltern zum traditionellen Tag der offenen Tür in das moderne Schulgebäude ein. Mit Schulpräsentationen in verschiedenen Bereichen wird das Schulleben und die Ausstattung der Bildungseinrichtung des Städtischen Gymnasiums Steinheim anschaulich dargestellt, damit Eltern entscheiden können, welche Schulform und welche Schule ihr Kind im nächsten Schuljahr besuchen wird.

Darüber hinaus wird sich das Städtische Gymnasium Steinheim wie bereits 2021 vor Ort auch digital präsentieren und seine Fächer und weiteren Angebote vorstellen. Am Freitag, 25. November, finden von 16 bis 19 Uhr Führungen und andere Aktionen sowie Begegnungsmöglichkeiten für Viertklässler, Realschülerinnen, Realschüler und ihre Eltern statt. Schülerinnen und Schüler der Schule werden die Gäste persönlich durch das Gebäude führen. In den Räumen präsentieren die Lehrerinnen und Lehrer Fächer und Angebote des SGS. Um das Besuchsaufkommen in den Räumen etwas zu entzerren, werden zusätzlich Schulführungen auf einem vorbereiteten Parcours angeboten. Bis zu drei Gastgruppen können gleichzeitig einen Raum besuchen. Dabei werden alle Interessierten individuell beraten und haben die Gelegenheit, bestmöglich bei der Wahl der weiterführenden Schule unterstützt zu werden und das Gymnasium als Lernort und Lebensraum kennen zu lernen.

Darüber hinaus ist es auch möglich, sich mit Fragen an die Schulleitung oder die Koordinatoren der Jahrgangsstufen zu wenden. Schulleiter Marko Harazim, Unterstufenkoordinatorin Jutta Wittmann, Mittelstufenkoordinator Helmut Vogt und Oberstufenkoordinator Marcus Grahn geben dabei einen Einblick in das Schulleben und die Bildungschancen am SGS. In der Schulstraße informieren unter anderem die Elternpflegschaft und der Förderverein der Schule und stehen für Gespräche zur Verfügung. Projektergebnisse sind ebenfalls zu sehen. Dort und auch auf dem Schulhof werden Speisen und Getränke verkauft. Nach der Erneuerung der Außenfassade und des Schulhofes in den Jahren 2014 bis 2016 und der Aula 2018 bis 2019 wurde das SGS ab den Jahren 2019 bis heute auch innen mit neuer Technik ausgestattet.

Alle Unterrichtsräume verfügen über eine elektronische Tafel sowie Internetzugang, Beamer, Lautsprecher und Dokumentenkamera. In diesem Jahr wurden die Räume auch mit automatischen Raumlüftungsanlagen ausgestattet. Jede Lehrkraft hat ein Laptop zur Nutzung im Unterricht zur Verfügung. Laptops können klassen- und kursweise im Unterricht benutzt werden. Über eine schnelle WLAN-Verbindung können sich die Lernenden überall im Schulgebäude in die Schulplattform einloggen.

Durch die technischen Erneuerungen erfüllt das SGS die Anforderungen an eine Schule der Zukunft, in der mit abwechslungsreichem Unterricht auf alle Bereiche des Lebens, des Studiums und der Beruftswelt vorbereitet wird. Außen vor der Sporthalle befindet sich ein Bikepark und eine Freiluft-Basketball-Anlage mit weiteren Sportgeräten. In der Mensa des Schulzentrums kann man in den Pausen Verpflegung zum Essen und Trinken kaufen und zu Mittag essen. Alle Etagen des Schulgebäudes sind über Rampen zu den Eingängen und einen neuen Aufzug bis in den dritten Stock auch barrierefrei zu erreichen. Über den Unterricht hinaus gibt es zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Schulprojekte.