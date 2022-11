Handwerk: Spitzenergebnisse für OWL-Nachwuchs

Die handwerklichen Nachwuchskräfte aus Ostwestfalen-Lippe haben beim „Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 - PLW-Profis leisten was“ bewiesen, dass sie zu den Besten in Nordrhein-Westfalen zählen. Zehn Junghandwerkerinnen und Junghandwerker aus der Region wurden bei der Siegerehrung in Münster von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur zu ersten Landessiegern gekürt.

„Zehn erste, zehn zweite und zehn dritte Landessieger, damit hat Ostwestfalen-Lippe auch in diesem Jahr ein fantastisches Ergebnis erreicht“, freute sich Peter Eul, Präsident der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld, bei der Siegerehrung in Münster. „Insgesamt haben es 30 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus Ostwestfalen-Lippe auf das Siegerpodest geschafft. Damit haben sie nicht nur ihre Leidenschaft für das Handwerk, sondern auch die hohe Ausbildungsqualität in der Region unter Beweis gestellt“, ergänzte Carl-Christian Goll, Geschäftsführer Berufsbildung der Handwerkskammer OWL.

Der Leistungswettbewerb fand in diesem Jahr unter dem Motto „Wir wissen, was wir tun“ statt. Insgesamt haben sich in den vergangenen Wochen 263 Gesellinnen und Gesellen auf Landesebene dem freiwilligen Berufswettbewerb gestellt und ihr handwerkliches Können miteinander verglichen. Die Gewinnerinnen und Gewinner auf Landesebene können jetzt am Bundeswettbewerb teilnehmen, dessen Siegerinnen und Sieger am 9. Dezember in Augsburg geehrt werden.

Stadt Bielefeld

Bestattungsfachkraft Jannis Fenn (Ausbildungsbetrieb Hermann Vemmer KG in Bielefeld); Klempner Nils Aude (Ausbildungsbetrieb Aude GmbH in Bielefeld); Zweiradmechatroniker Julian Lennard Sim (Ausbildungsbetrieb E-Bike Welt Bielefeld GmbH & Co. KG in Bielefeld).

Kreis Paderborn

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Lars Schniggendiller (Ausbildungsbetrieb Hans-Georg Merschmann Gas- und Wasserinstallateurmeister in Delbrück); Kauffrau für Büromanagement Kirsten Heinen (Ausbildungsbetrieb Lange GmbH/ Co. KG in Salzkotten); Kosmetikern Jasmin Ahmad (Ausbildungsbetrieb Kosmetikzentrum Ersoy in Paderborn).

Kreis Höxter

Metallbauer, Fachrichtung Nutzfahrzeugbau, Moritz Meyer (Ausbildungsbetrieb Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG in Steinheim).

Kreis Herford

Automobilkauffrau Joy Remberg (Ausbildungsbetrieb Autohaus Markötter GmbH in Herford).

Kreis Gütersloh

Elektroniker, Fachrichtung Automatisierungstechnik, Alexander Bökmann (Ausbildungsbetrieb G. Kraft Maschinenbau GmbH in Rietberg); Maßschneiderin, Annika Lauströer (Ausbildungsbetrieb Kleegräfe & Strothmann GmbH & Co. KG in Gütersloh).

Die Handwerkskammer

