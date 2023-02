Heide und Gerd Müller feiern in Steinheim Diamant-Hochzeit

„Jung gefreit hat nie gereut!“ Diese Lebensweisheit trifft auf Heide und Gerd Müller in bestem Sinne zu, wenn das Paar heute in Steinheim seine Diamantene Hochzeit feiert.

Heide und Gerd Müller feiern am Donnerstag, 2. Februar, in Steinheim das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Bei einem Bauernball in der Stadthalle Steinheim haben sie sich 1961 kennengelernt. Ein Jahr später läuteten am 2. Februar 1963 in der Abteikirche Marienmünster für das 20-jährige Mädchen aus Steinheim und den 22-jährigen Jungen aus Niese die Hochzeitsglocken. 1972 baute das Paar dann in Steinheim ein eigenes Heim.