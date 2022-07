Heimatapfel aus Steinheim in der Perlglasflasche

Die Streuobst-Direktsaftschorle „Heimatapfel“ wieder erhältlich. 26.160 Flaschen der Schorle mit einem Saftgehalt von 65 Prozent sind in diesem Jahr verfügbar, die in 0,7 Liter große Mehrweg- Perlglasflaschen abgefüllt wurden.

Zu kaufen ist die erfrischende Apfelschorle in den 13 Rewe-Märkten des Kreises Höxter und in weiteren Märkten im angrenzenden Lippe und Niedersachsen. Bei Rewe-Kaufmann Jörg Kanne am Lipper Tour in Steinheim fiel der Startschuss für die neue Serie der Heimat-Apfelschorle.