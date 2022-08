Heimatverein Ottenhausen: Bullemänner kommen zum 40.

Hochkarätiges Ethno-Kabarett aus Westfalen ist am Mittwoch, 14. September, in Ottenhausen zu erleben. Zum 40-jährigen Bestehen des Heimatvereins findet der traditionelle Kabarettabend ganz groß im Festzelt am Teich statt.

Dafür ist es dem Heimatverein Ottenhausen erneut gelungen, die beliebten Bullemänner mit ihrem dann neuen Programm „Plem“ zu gewinnen. Am 14. September sind die Bullemänner erst den zweiten Tag auf der neuen Tournee unterwegs. Das Programm ist also ganz frisch und hungrig auf begeisterte Zuschauer. Und davon können einige kommen, denn im Festzelt am Dorfteich in Ottenhausen wird ausreichend Platz sein die Stühle mit gutem Abstand aufzustellen.

Also der richtige Termin sich und Freunden mal wieder einen lustigen Abend mit beherztem Lachen zu gönnen. Der Vorverkauf läuft, Restkarten sind noch zu haben. Unter den Telefonnummern 05233/5731 oder 6282 erreicht man den Heimatverein zur Bestellung. Der Eintrittspreis ist dem Jubiläum angelehnt: '81 wurde der Heimatverein gegründet, also kostet der Eintritt attraktive 18 Euro im Vorverkauf, und 20 Euro Jubiläumspreis an der Abendkasse. Das Programm startet um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.