Heiße Phase des Nieheimer Karnevals beginnt

Diese Nachricht mussten die Nieheimer Karnevalisten erst einmal verdauen: Ihre neue Prinzessin kommt aus Steinheim! Da Bianca Meier aber ein so hervorragendes Narrenoberhaupt abgibt und sie obendrein noch in Nieheim wohnt und hier schon seit Jahren Karneval feiert, wurde ihr schnell „verziehen“.

Laden ganz Nieheim und Umgebung zu den großen Nieheimer Karnevalsfeierlichkeiten am Wochenende und zum Rosenmontagszug durch die Stadt ein: Prinz Felix, der standhaft Piano spielende, und Prinzessin Bianca, die musikalisch Katzenliebende.

„Ich bin eben genau zur rechten Zeit über die Emmer geschwommen“, schmunzelt die 31-Jährige an der Seite ihres Prinzen Felix Peine in Anspielung auf ihre Herkunft. Karneval, das wird beim Gespräch mit dem jungen und sympathischen Prinzenpaar schnell deutlich, haben beide im Blut. Beste Voraussetzungen für eine tolle Session nach mehr als zwei Jahren Pause. Die Karriere von Felix dem Glücklichen auf dem Narrenthron begann wenig glamourös: „Auf der Toilette bei Alten-Müller hat Prinz Dirk Guse mich gefragt“, erinnert sich der 30-jährige Heilerziehungspfleger dunkel an ein Event irgendwann im Herbst 2021. Damals war noch nicht abzusehen, dass auch 2022 kein neuer Prinz gesucht werden würde.