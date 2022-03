Helene Horstmann aus Vinsebeck wird 100

Helene Horstmann aus Vinsebeck feiert an diesem Montag im Helene-Schweitzer-Haus in Steinheim ihren 100. Geburtstag.

Jubilarin feiert ihren Geburtstag im Helene-Schweitzer-Haus in Steinheim

Die Jubilarin (geborene Glitz) wurde am 14. März 1922 in Vinsebeck geboren. Aufgewachsen ist sie mit sieben Geschwistern, davon waren fünf Mädchen und zwei Jungen. Beide Brüder sind im Krieg gefallen, drei ihrer Schwestern wurden über 90 Jahre alt. 1948 heiratete sie ihren Mann Bernhard Horstmann. 1950 kamen Tochter Thea, 1951 Irmgard, 1954 Ferdi und 1961 Bernd zur Welt. Helene Horstmann kann sich über neun Enkel- und sieben Enkelkinder freuen. Dass sie 100 Jahre alt würde, war ihr allerdings nicht in die Wiege gelegt. „Bei meiner Geburt wog ich gerade einmal zwei-einhalb Pfund,“ hat sie ihren Kindern oft erzählt.