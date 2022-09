Hofcafé in Sandebeck öffnet am Sonntag

Zu einem Hofcafé samt Frühschoppen vor dem Dorfgemeinschaftshaus lädt das Café-Team Sandebeck ein. Am Sonntag, 2. Oktober, ab 12 Uhr wächst das Dorfcafé Vinczling in Sandebeck über sich hinaus.

Am Marktstand der Gärtnerei Bicker aus Elbrinxen gibt es wie im letzten Jahr ab 12 Uhr eine besonders leckere Tomatensuppe sowie frische Tomaten und weitere Tomatenprodukte, Chutneys und Fruchtaufstriche, Herbstblumen, Gestecke und Kränze. Christian Lehmkuhl aus Ottenhausen bietet Kürbisse in allen Größen, Formen und Farben an. Neu dabei sind in diesem Jahr die Fran-Seifen aus Dörentrup. Auch hier ist alles natürlich, handgemacht und sogar zertifiziert! Die Seifen sind rückfettend und pflegend, auch für empfindliche oder allergische Haut geeignet. Zum Sortiment gehören außerdem Körperbutter, Peeling und Badebomben.

Am Nachmittag gibt es Kaffee, Tee und selbst gebackene Torten sowie handgemachtes aus Sandebeck im Dorfcafé Vinczling. Wer also am Sonntag Lust hat auf eine kleine Stärkung, Gesellschaft und plastikfreien Einkauf in familiärer Atmosphäre, ist in Sandebeck willkommen. Tischreservierungen werden entgegen genommen von Ulla Römer-Stratmann, Telefon 05238/241 oder 0176/8088 7656, und Simone Otto, 0171 461 2552.