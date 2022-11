Höxteraner Pioniere sprengen Steinheimer Synagoge

Steinheim

Stundenlang bohrten SA-Männer Löcher in die Pfeiler des Innenraumes und füllten sie mit Dynamit. Am späten Nachmittag des 10. November 1938 wurde gezündet. Die Synagoge in Steinheim, sie wurde 1884 an der Marktstraße/Ecke Schulstraße errichtet, wurde schwer erschüttert, blieb aber stehen. Mit einem Tag „Verspätung“ hatten die Funksprüche von der „Vergeltung an den Juden“ auch Steinheim erreicht.

Von Ralf Brakemeier