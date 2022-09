Humor und Akrobatik: Die Compagnie gastiert auf dem Kulturgut Wintrup

Angereist sind Martin und Aline Del Torre nicht allein. Die beiden Kinder, eine Crew von vier Helfern und ein großes Veranstaltungszelt mit 200 Sitzplätzen sind am Montag in Wintrup angekommen. Am Dienstag stand bereits das Zelt, den Aufführungen am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr, am Samstag, 17. September, um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 18. September, 11 Uhr, steht nichts im Wege. Wer sich von dem Theatererlebnis, inspiriert von der Comedia dell'Arte, also Volkstheater im besten Sinne, anstecken lassen möchte, sollte sich anmelden unter der E-Mail-Adresse [email protected] „Die Anmeldung ist nicht Pflicht, aber dann können wir besser planen und den Gästen auch einen Tipp geben, an welchem Aufführungstag noch Plätze frei sind“, sagt Lea Eisele, die die Veranstaltung mit organisiert.

