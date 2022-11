In Steinheim feiern auch die Teddys Weihnachten

Steinheim

Teddybären mit Weihnachtsmützen, Puppen am Glühweinstand, Schneekugeln im Lichterglanz – „das ganze Museum ist ein einziger Weihnachtsmarkt“, freut sich Annegret Dreßel über ihr Werk. Die Chefin, Gründerin und Betreiberin des idyllischen Teddy- und Puppenmuseums in Steinheim ist heute schon seit 6 Uhr auf den Beinen und macht die Räume fit für die Adventszeit, die ja am Sonntag bereits beginnt.

Von Ralf Brakemeier