In Steinheim werden Weihnachtspäckchen gepackt

Seit vielen Jahren beteiligen sich Menschen in Steinheim und Umgebung am Weihnachtspäckchenkonvoi, der Kindern weltweit Hoffnung und Liebe schenkt. Jetzt stehen die Organisatoren wieder in den Startlöchern.

Schuhkartons werden an Kinder in osteuropäischen Ländern verteilt.

Jeder kann mitmachen. Einfach einen Schuhkarton (Ober- und Unterteil separat verpackt) mit Spielzeug, Süßem, Schulbedarf und warmer Kleidung füllen. Die Päckchen-Spenden können bis zum 15. November zu einer der Abgabestellen gebracht werden.

Es dürfen neue oder neuwertige, gut haltbare und kindgerechte Sachen verpackt werden, wie beispielsweise Spielsachen, Kuscheltiere, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Mal- und Schulbedarf, Süßigkeiten – plus einer Portospende von zwei Euro.

Für viele Kinder ist dieses Päckchen das erste Geschenk ihres Lebens und sie spüren die Zuneigung, die ihnen dadurch vom Päckchenpacker entgegengebracht wird. Die Schuhkartons werden in osteuropäischen Ländern in Kinder- und Behinderten-Heimen, Schulen und sozialen Einrichtungen verteilt.

Die Annahmestellen in der Umgebung: Blumen Hörning im Center am Speicherturm, Anton-Spilkerstraße 33 in Steinheim, Ringfoto Beckmann, Schwalenbergerstraße 6 in Schieder-Schwalenberg, St. Nikolaus Apotheke, Marktstraße 6 in Nieheim und Brunnen Apotheke, Langestraße 119 in Bad Driburg.

Wer noch Zeit findet Kindermützen und Schals zu fertigen kann diese bei „Woll-Schulz“ in der Steinheimer Innenstadt abgeben, diese werden mit auf die Reise geschickt.

Weitere Annahmestellen und Informationen unter: http://www.xn--weihnachtspckchenkonvoi-57b.de/