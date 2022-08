Junge Kultur Steinheim erhält Kulturpreis

Steinheim

Was macht eigentlich die Kirsche auf dem Kuchen? Sie sieht gut aus, gibt dem Gebäck das gewisse Etwas und schmeckt auch noch gut. Kurzum: Ohne die Kirsche geht Kuchen auch, ist aber nur halb so gut. Genauso verhält es sich mit der Kultur. Das Leben geht auch ohne sie weiter, aber ärmer und langweiliger. Um die Kultur in der Region in der Coronazeit zu fördern, hat der Energieanbieter Westfalen-Weser in diesem Jahr den Kulturpreis ins Leben gerufen. In Steinheim wurde nun die Junge Kultur als erster Verein ausgezeichnet.

Von Ralf Brakemeier