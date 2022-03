Junge Kultur Steinheim für WW-Kulturpreis nominieren

Bierfest, Highlandgames mit Folk-Festival, Reggae im Hanffeld, „Still reaching for darkness“-Festival, Poetry-Slam, Comedy-Veranstaltungen und Kindertheater. Ohne all diese Veranstaltungen im Jahreskalender wäre die Stadt Steinheim um einiges ärmer.

Seit fast 30 Jahren bereichert der Verein „Junge Kultur Steinheim“ das kulturelle Leben der Emmerstadt in vielen Bereichen. Aus diesem Grund will die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Steinheim die Junge Kultur für den „WW-Kulturpreis“ nominieren. Der Preis von Westfalen-Weser-Energie ist mit bis zu 10.000 Euro für einen Einzelpreis dotiert.

Bierfest organisieren

Schon seit Monaten stecken die rührigen Mitglieder rund um die Vorsitzende Marita Kaufmann in den aufwendigen Vorbereitungen für das zweite Steinheim Bierfest, das im Mai stattfinden soll. „Da sind wir zur Zeit voll in der Planung. Ein Zuschuss in Form des WW-Kulturpreises würde uns natürlich extrem gut tun“, so Kaufmann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Die Kosten für das Bierfest mit zahlreichen Ausstellern, großem Musikprogramm sowie Kleinkunst und Kinderprogramm vom 13. bis 15. Mai berechnet der Verein mit 30.000 Euro.

Zwar würden durch Standgelder und Sponsoring einige der Kosten gedeckt, zur Zeit klaffe aber noch eine größere Lücke. Aus diesem Grund hatte die Junge Kultur auch einen Fest-Zuschuss in Höhe von 3000 Euro beim Bezirksausschuss Steinheim beantragt. Das Unternehmen Westfalen Weser-Energie vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den WW-Kulturpreis. Dafür werden Vereine oder Personen gesucht, die als kulturelle Aushängeschilder ihre Stadt bereichern. Die CDU-Fraktion begrüßt es sehr, dass auch die Stadt Steinheim an der Auswahl teilnimmt, die mit bis 10.000 Euro je Einzelpreis gewürdigt wird.

Rat entscheidet

Über die eingegangenen Vorschläge wird in der kommenden Ratssitzung der Stadt Steinheim am 15. März abgestimmt und entschieden, welcher Beitrag bei Westfalen-Weser eingereicht wird. Kultur sei eines der Aushängeschilder unserer Städte und auch Steinheim könne stolz auf die heimische Vereinskultur sein, heißt es in der Antragsbegründung.

Daher wolle die CDU-Fraktion gerne den engagierten Verein Junge Kultur Steinheim e.V. vorschlagen und nominieren. Schon seit 1993 gibt es in Steinheim diese Gruppe von Menschen, die sich für frischen Wind in der Kulturlandschaft stark machen. Mit Musik-Partys für junge Menschen hat die Arbeit vor fast 30 Jahren angefangen. Viele Mitstreiter sind gemeinsam mit dem Verein gealtert. Marita Kaufmann ist aber sicher: „Kultur bleibt immer jung“.

Pläne nach Corona

Die Junge Kultur ist gemeinnützig und arbeitet ausschließlich ehrenamtlich. Nachdem die letzten beiden Jahre durch Corona belastet waren, konnte ab Mai 2021 wieder langsam gestartet werden. Einige Aktionen wurden geplant, wenn auch nicht solche mit riesigem Zuschauerandrang. Mit der vielbesuchten Aktion NeustART Kunst-Kontakte konnten die Besucher im Emmerauenpark mit Kunstwerken zusammen gebracht werden. Ende August wurde mit bangem Blick auf die steigende Inzidenz und immer neuen Maßnahmen das beliebte „Folk for Friends“ mit Highlandgames umgesetzt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat Steinheim, Corinna Beier, sagt: „Die CDU-Fraktion Steinheim ist überzeugt, dass die vorgeschlagene Junge Kultur e.V. die erforderlichen Bewerbungskriterien wie Innovation, Kreativität und regionaler Bezug in vollem Umfang erfüllt und möchte mit dieser Bewerbung gerne die weitere Arbeit des Vereins unterstützen.“