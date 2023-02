Karneval der Chöre in Steinheim: Starke Frauen erhalten Orden

Buntes Programm in der Stadthalle

Das Organisationsteam mit Anja Hüffmeier, Beate Göke und Corinna Beier hatte am Sonntagabend ein buntes und musikalisches Bühnenprogramm in der Stadthalle zusammengestellt, das mit Tanz, Musik und lustigen Beiträgen in der Bütt die Erwartungen voll erfüllte.