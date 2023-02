Karneval der Chöre in der Stadthalle Steinheim

Tanz, Musik und lustigen Bütten-Beiträgen können die Besucher beim Karneval der Chöre am Sonntag in der Stadthalle Steinheim erleben.

Am Tulpensonntag wird beim Karneval der Chöre die letzte Saalveranstaltung der diesjährigen Session gefeiert. Das Organisationsteam, bestehend aus Anja Hüffmeier, Beate Göke und Corinna Beier, hat dazu in den letzten Wochen ein buntes und musikalisches Programm zusammengestellt.

Die leichtfüßige Gruppe „Take Drive“ oder auch die flauschigen „Tanzbären“ sind neben der Prinzengarde und dem Solomariechen dabei, um den Saal richtig in Schwung zu bringen. Und auch die Kump(el)stieltzchen sind wieder dabei, um mit einer Bütt den nötigen karnevalistischen Flair zu verstreuen. Aber was wäre ein Karneval der Chöre ohne seine musikalischen Einlagen? Der „Chormix“, dieses Jahr bestehend aus einer komplett neuen Truppe, bereitet seine zarten Stimmen schon seit Wochen auf diesen runden Abend vor.

Noch sind im Vorverkauf Karten in der Buchhandlung Wedegärtner in Steinheims Innenstadt zu erwerben. Und auch für Kurzentschlossene ist der Einlass an der Abendkasse möglich. Also auf zum Karneval der Chöre, eine wunderschöne Veranstaltung rund um das Thema Musik und Tanz am Karnevalssonntag – Man teou!