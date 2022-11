Karneval in Steinheim geprägt: MGV Liederkranz erhält Bumerangorden

„Geehrt wird eine Gemeinschaft, die den Steinheimer Karneval bereits seit vielen Jahrzehnten auf vielfältige Weise bereichert und bis heute am närrischen Treiben mit großer Begeisterung teilnimmt“, so StKG-Präsident Dominik Thiet, der es in der Stadthalle in seiner Laudatio wie immer spannend machte. Im Jahr 1873 gegründet, feiern die Sänger im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. 16 Männer hatten sich in der Gaststätte Wiethaup getroffen und legten dafür den Grundstein, dass die MGV-Sänger seither nicht unwesentlich am Karneval beteiligt sind. Äußerlich sei das an der Narrenkappe erkennbar gewesen, die sie schon vor 111 Jahren trugen, denn bei den stimmungsvollen Festen herrschte Kappenzwang. „Bei den Kappenfesten gab es bereits Parodievorführungen und man erfreute sich an wohlklingenden Gesangsvorträgen, die wie Konfetti über das Publikum regneten“, hatte Thiet recherchiert.

