Karneval in Steinheim: Wilma Thorenmeier ist Prinzessin

Auf einer Woge der Begeisterung wurde am Samstag beim Galaabend der StKG Steinheim das Prinzenpaar bei seiner Inthronisation in der ausverkauften Stadthalle gefeiert. Die Zeit der Spekulationen und des Rätselratens um die Prinzessin war beendet.

Triumphaler Einzug in die Stadthalle: Prinz Karsten wurde beim Galaabend als „vielsaitiger Star des Steimschen Broadways“ inthronisiert, Prinzessin Wilma als Prinzessin „von herzlich kreativer Finesse“.

Prinz Karsten Husemann zog mit seiner bezaubernden Prinzessin Wilma Thorenmeier an der Seite in die Halle ein. Das am besten gehütete Geheimnis des Steinheimer Karnevals war endlich gelüftet.