Kein Weiberkarneval im Steinheimer Rathaus mehr

Steinheim

„Die Veranstaltung ist uns einfach über den Kopf gewachsen. Außerdem möchte ich die heimischen Gastronomen in diesen schwierigen Zeiten nicht noch mehr schwächen.“ Bürgermeister Carsten Torke strebt eine Änderung des Frauenkarnevals zu Weiberfastnacht in Steinheim an.

Von Ralf Brakemeier