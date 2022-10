Kinder aus Sandebeck und Grevenhagen basteln Rosenkranz

Andacht für Kommunionkinder am 26. Oktober

Steinheim

Am 7. Oktober feiert die Liturgie der Katholischen Kirche das Rosenkranzfest (Tag des Rosenkranzes) und der Oktober ist der Rosenkranz-Monat. Und so trafen sich am vergangenen Samstag die Kommunionkinder aus Sandebeck und Grevenhagen mit Vertretern vom Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat und haben aus Kastanien und Eicheln Rosenkränze gebastelt.