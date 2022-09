Kinder schlagen Wurzeln in Steinheim

Nach zwei Jahren Corona-Pause sollten nun endlich die Steinheimer Lebensbäume und Schilder mit den Namen der neu geborenen Emmerstädter präsentiert werden. 351 Kinder sind in den Jahren 2019 bis 2021 in Steinheim geboren worden. 214 Elternpaare hatten eingewilligt, dass die Namen ihrer Kinder auf Plaketten an den sogenannten Lebensbäumen in Steinheim und Vinsebeck verewigt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar