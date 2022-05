Kinderfest: Steinheim wird zum Jahrmarkt der Möglichkeiten

Das Kinderfest in Steinheim ist inzwischen das fünfte, das vom dynamischen Duo Silvia Regier und Marita Kaufmann organisiert wird. Volles Programm für die Kinder in der Innenstadt gab es allerdings – natürlich Corona bedingt – zum letzten Mal 2019. „Es wird also wieder höchste Zeit. Vor allem die Kinder mussten in den letzten Jahren auf so viel verzichten“, findet Marita Kaufmann. „Wir konnten ja lange nichts organisieren“, bedauert Silvia Regier. Ging es 2019 noch in den Dschungel, so steht das Kinderfest im Juni jetzt unter dem Motto „Jahrmarkt der Möglichkeiten“. Vereine, Gruppierungen und die Steinheimer Geschäftswelt beteiligen sich mit vielen kleinen und großen Projekten.

