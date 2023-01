Kinderprinzenpaar Steinheim in vollem Ornat

Steinheim

Seinen ersten großen Auftritt hatte das Steinheimer Kinderprinzenpaar bei ihrer Proklamation schon zum Karnevalsauftakt am Elften im Elften erlebt. Jetzt stellte sich die Kindermajestäten Adam Alani und Lena Brockmann erstmals in vollem Ornat in der Karnevalshalle am Piepenbrinnk vor.

Von Heinz Wilfert