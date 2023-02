Kindesmissbrauch ist Thema im Gymnasium Steinheim

Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit von Kreisjugendamt und dem Städtischen Gymnasium Steinheim im Bedarfsfall. Zum Wohl der Kinder engagiert auch sich das Beratungsteam des SGS: Die ausgebildeten Beratungslehrkräfte Maria Behler, Dorothea Eulering und Sebastian Wunderlich sowie die Sozialpädagogin Jenny Zarrath-Knoblich stehen für vertrauliche Beratung und Hilfe zur Verfügung.

Im Rahmen eines Pädagogischen Tages hatte sich das Kollegium mit dem wichtigen Thema Kindeswohl beschäftigt. Eine Arbeitsgruppe zum Thema Kindeswohl hat diesen Tag auf Wunsch des Kollegiums organisiert und inhaltlich gefüllt. Den Vormittag haben die Kollegen in Kleingruppen mit der interaktiven Fortbildung „Was ist los mit Jaron?“ verbracht. Diese als „Serious Game“ konzipierte Fortbildung macht auf die Problematik des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen aufmerksam, sensibilisiert und gibt Handlungsbeispiele.

Im Laufe der Fortbildung taucht der Teilnehmende in fünf Fälle ein und wird in seiner fiktiven Rolle als Lehrkraft oder Sozialpädagoge zum weiteren Vorgehen befragt. In der digitalen Nachbesprechung jedes Falles erhalten die Teilnehmenden notwendige Zusatzinformationen und Informationen zum rechtlichen Rahmen. Eine durch die Fortbildung erhaltene Materialsammlung ermöglicht es, eigenständig nachzulesen und offene Fragen zu klären.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause hat sich Jeannette Pierdzig vom Kreis Höxter vorgestellt. Sie berichtete, welche Aufgaben eine Fachkraft Kinderschutz übernimmt und welche Schnittpunkte mit der Institution Schule vorhanden sind. Anschließend hat sich das Kollegium in einer einstündigen Kleingruppenarbeit mit drei verschiedenen Themenkomplexen beschäftigt. Eine Gruppe bleibt weiterhin im Gespräch mit Jeannette Pierdzig.

Die Kooperationsvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Städtischen Gymnasium Steinheim und dem Kreisjugendamt Höxter, wenn der Anschein besteht, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet ist. Ziel der Vereinbarung ist es, durch gemeinsames Handeln Gefährdungssituationen für Schülerinnen und Schüler zu beheben.

Diese Kooperation ist Teil einer Initiative des Jugendamtes, um die berufsübergreifende Zusammenarbeit der zahlreichen Akteure und Institutionen, die mit Kindern und Familien in Kontakt sind, deutlich zu intensivieren. Neben Schulen sind dies auch Kindertagesstätten, Arztpraxen, Krankenhäuser, Vereine, Ermittlungsbehörden und Gerichte. Damit soll Kindern ein gutes Aufwachsen ermöglicht werden und der Schutz der Kinder vor körperlicher Gewalt, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch verbessert werden.