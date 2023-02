Steinheim: Klön- und Repair-Café im Hotel am Markt geplant

Neuer Treffpunkt in der Stadt bis zu dreimal pro Woche

Steinheim

In Steinheim fehlt ein Treffpunkt zum Klönen und Beisammensein. Das will eine kleine Gruppe rund um Grünen-Politikerin Christina Lambertz und Künstler Gerd Leifels ändern. Ihr Plan: Im ehemaligen Hotel am Markt soll ein Klön- und Repair-Café entstehen.

Von Ralf Brakemeier