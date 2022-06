Königspaar in Steinheim genießt Kaiserwetter

Thomas Göke (51) und Monika Peter (41) regieren in Steinheim

Steinheim

Was passt besser zu einem Schützenkönigspaar als Kaiserwetter? Bei mehr als 30 Grad und strahlendem Sonnenschein haben Thomas Göke und Monika Peter in Steinheim am Samstagnachmittag nach dem Festumzug die Parade der Schützen abgenommen.

Von Marius Thöne und Jana Vandieken