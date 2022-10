Kreis Höxter: Heimatapfel wird gut angenommen

Die Annahmestellen für Äpfel aus Streuobstwiesen zum Projekt „Heimatapfel“, das sich für den Schutz der Streuobstwiesen im Kreis Höxter einsetzt, werden derzeit, sicherlich auch wegen des guten Obstjahres, sehr gut angenommen. Das für 2022/2023 benötigte Saft-Mengenkontigent an Äpfeln zur Herstellung der „Heimatschorle“ sowie für den „Heimatapfelsaft“ bei den Graf Metternich-Quellen in Vinsebeck ist in Kürze erreicht.

Wie hier in Ottenhausen wurden schon reichlich Äpfel angeliefert.

Aus diesem Grund werden die Annahmestellen in Scherfede, Bellersen und Ottenhausen nur noch bis Samstag, 15. Oktober, geöffnet sein, wie Stephan Lücking aus Ottenhausen hierzu mitteilt. „Aufgrund des guten Obstjahres, aber auch der durch die Hitze und Trockenheit bedingten früheren Reife des Obstes in den Streuobstwiesen, haben wir schon zehn Tage früher mit der Annahme begonnen. Daher werden wir nach Samstag keine Äpfel mehr aus Streuobstwiesen annehmen können“, so Lücking.

Obstwiesenbesitzer werden gebeten, sich mit den anderen Saftherstellern wie der Obstpresse Amelunxen oder der Mosterei Peters für die späteren Sorten in Verbindung zu setzen. Ziel des Gesamtkonzeptes sei der Erhalt des Kulturgutes „Streuobstwiese“ im gesamten Kreis Höxter. In den nächsten zehn Jahren sollen 1000 Obstbäume nachgepflanzt und 5000 gepflegt werden. Hierbei helfen auch die 8 Cent pro verkaufter Flasche Saft/Schorle, die in den Fonds zum Erhalt der Streuobstwiesen im Kreis Höxter fließen.