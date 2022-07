Kreisstraße zwischen Vinsebeck und Ottenhausen von Montag an gesperrt

Kreis Höxter erneuert Fahrbahndecke - Busse halten nicht in Ottenhausen

Dazu muss sie von heute an bis voraussichtlich Dienstag, 9. August, zwischen dem Anschluss an die Landesstraße 827 und dem Ortseingang Ottenhausen voll gesperrt werden.

Wie der Kreis Höxter mitteilt, soll der Anliegerverkehr aufrechterhalten werden, soweit es der Bauablauf möglich macht. Die Umleitungsstrecke führt über Steinheim wird in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Dadurch ist maßgeblich der Linienverlauf der Buslinie R76 Bad Driburg-Steinheim betroffen. Die Linie wird über Vinsebeck umgeleitet und kann während der Baumaßnahme sämtliche Haltestellen in Ottenhausen sowie in Steinheim die Haltestellen „Abzweig Ottenhausen“ und „Frankenstraße“ nicht bedienen. Kunden aus Steinheim benutzen dafür ersatzweise die Haltestelle Bahnhof. Eine Bedienung von Ottenhausen ist mangels geeigneter Wendemöglichkeit sowie anschließender Folgefahrten in Richtung Nieheim nicht möglich. Das teilt der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter mit.