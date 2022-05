Lehrer Müller machte Schule in Ottenhausen spannend

Das Schulgebäude war 1960 samt Lehrerwohnhaus durch die Gemeinde neu errichtet worden. Lehrer Müller war mit seiner Familie im christlichen Glauben tief verwurzelt. Seine Unterrichtsgestaltung war in der neuen Volksschule fortan spannender und zeitgemäßer gestaltet. Die Gemeinde hatte hierfür auch modernere Begleitmittel angeschafft. Neu war auch, dass mehr für Sport, Raumlehre und andere Unterrichtseinheiten getan wurde. So wurde immer an den Bundesjugend-Sportspielen teilgenommen, in den Sommermonaten mit dem Bus zum Wald-Freibad nach Bad Meinberg gefahren oder Schulausflüge unternommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar