Jubiläum: Liederkranz Steinheim feiert 150-jähriges Bestehen

Zahlreiche Sänger konnte der 1. Vorsitzende des MGV Liederkranz Steinheim, Antonius Schriegel, bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindezentrum begrüßen. Sein besonderer Gruß galt den Ehrenmitgliedern Richard Gellhaus, August Waldhoff, Helmut Wiedemeier, Hans Thiet, Gerd Wiechers, dem Ehrenvorsitzenden Heiner Spilker und weiteren fördernden Mitgliedern. Desweiteren hieß er Friedhelm Hanewinkel, der den Verein oft mit seinem Akkordeon begleitet hat, willkommen. Friedhelm Hanewinkel wurde auf eigenen Wunsch als förderndes Mitglied in den MGV Liederkranz aufgenommen.

Die Anwesenden gedachten in einer Gedenkminute der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder und deren Angehörigen: Margret Wiedemeier, Heinrich Hunstiger, Heinz Gellhaus, Heinz Becker und Gerhard Lödige.

Chronist Hans Thiet ließ das Jahr 2022 in seinem Bericht noch einmal Revue passieren. Wichtige Veranstaltungen und Ereignisse waren die Mitgliederversammlung, nach langer Zeit wieder ein Konzert vor dem St.-Rochus-Seniorenhaus am 24. April, die Aufnahme von vier neuen Sängern –Jochen Bolling, Wolfgang Bünger, Sigmar Kugge und Alfred Müller – am 4. Mai, die Mitgestaltung der Totenehrung des Bürgerschützenvereins auf dem Ehrenfriedhof am 17. Juni und der Vereinstag am 3. Oktober mit der Ehrung langjähriger verdienter Sangesbrüder.

Geehrt wurden die Sangesbrüder Michael Ahls, Josef Wiethaup und Wilfried Nolte jun. für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft sowie Engelbert Tappe für 60-jährige Mitgliedschaft im Liederkranz. Zwei Sangesbrüder wurden für 50 Jahre aktives Singen ausgezeichnet: Wilhelm Reinhard und Heiner Spilker.

Lederkranz erhält den Bumerangorden

Zwei weitere Auftritte hatte der Liederkranz mit der Mitgestaltung der Andacht an Allerheiligen auf dem Friedhof und der Mitgestaltung des Gottesdienstes am Buß- und Bettag in der evangelische Kirche. Besonders stolz war der Verein, als der Präsident der Steinheimer Karnevalsgesellschaft, Dominik Thiet, beim Auftakt der Karnevalssession in der Stadthalle dem Liederkranz den Bumerangorden für besondere Verdienste um den Steinheimer Karneval verlieh. Höhepunkt und Abschluss des Jahres war das große Konzert „Chöre singen zur Weihnacht“ in der festlich illuminierten Pfarrkirche St. Marien Steinheim mit fünf befreundeten Chören.

Der Notenwart Gerd Wiechers zeigte in seinem Bericht auf, welche Lieder der Verein wie oft gesungen hat. Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung , verlesen vom 1. Schriftführer Karl Heinz Kriete, wurde angenommen. Ebenso gab es gegen den Kassenbericht keine Einwände.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Rainer Schönlau (2. Vorsitzender), Hans Thiet (2. Schriftführer), Ingo Badorrek (1. Kassierer) und Gerd Wiechers (Notenwart) in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer für das Jahr 2023 fungieren Norbert Biegale und Günter Nolte. Stimmensprecher sind Werner Klein (1. Tenor), Wilhelm Reinhard (2. Tenor), Friedhelm Günter (1. Bass) und Ingolf Hein (2. Bass). Fahnenträger sind Heinrich Schiller, Hartmut Köhne, Werner Busse und Ferdi Nolte.

Jubiläumsfeier beginnt am 13. Mai

Zufrieden zeigte sich auch der Chorleiter Markus Güldenring mit dem vergangenen Jahr. Er richtete den Blick auf das Jubiläumsjahr, in dem der Liederkranz am Samstag, 13. Mai, um 10 Uhr den Festgottesdienst in der St.-Marien-Pfarrkirche mitgestalten und dann anschließend beim Festakt im Rathaus die Gäste musikalisch begrüßen wird.

Am Samstagnachmittag ab 14 Uhr ist der Liederkranz in der Stadthalle am Schützenplatz in Steinheim Gastgeber für den bunten Liedernachmttag mit befreundeten Chören und Musikvereinen. Er wird auch dort zu Beginn der Veranstaltung die Gäste musikalisch begrüßen. Alle Musikfreunde sind dazu eingeladen.

Antonius Schriegel wies auf das Konzert des Paderborner Domchores am 14. Mai 2023 um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien hin. Am 28. Oktober 2023 um 16 Uhr gibt dann der Pop up Chor der Musikschule Detmold in der Stadthalle Steinheim ein festliches Konzert. Abgeschlossen wird das Festjahr mit einem großen Konzert der Mainzer Hofsänger in der Pfarrkirche St. Marien Steinheim zur Einstimmung auf Weihnachten.

Liederkranz gestaltet Hochamt mit

Im Jubiläumsjahr warten weitere Aufgaben auf den Liederkranz. Da ist im Juni das Sommerfest, am Dienstag, 3. Oktober, der Vereinstag. Am Mittwoch, 1. November, wird der Verein erneut zu Allerheiligen auf dem Friedhof singen und am Sonntag, 3. Dezember, in der Pfarrkirche St. Marien das Hochamt mitgestalten.

Den Ausklang des Jubiläumsjahres nach dem Konzert der Mainzer Hofsänger am 10. Dezember bildet am 13. Dezember die adventliche Feier „Vorfreude auf Weihnachten“ für alle Sänger und deren Frauen im evangelischen Gemeindezentrum.