Liederkranz Steinheim trauert um Heinz Becker

Heinz Becker war 1968 in den Liederkranz eingetreten, er blieb dem Verein 54 Jahre lang treu. Neben vielen anderen Vereinen war Heinz Becker auch der Liederkranz, den er oft großzügig unterstützte, eine Herzensangelegenheit. Seine Verbundenheit zeigte er in vielfältiger Weise und durch seine Teilnahme an den Vereinstagen.

1973 war er anlässlich des 100-jährigen Bestehens des MGV Liederkranz zusammen mit Anton Spilker Protektor. Zudem stiftete er damals eine neue Vereinsfahne. 1993 konnte der Liederkranz Heinz Becker für seine 25-jährige Mitgliedschaft und 2018 für seine 50-jährige Mitgliedschaft auszeichnen. Aufgrund seiner Verdienste um den Liederkranz ernannten die Sänger Heinz Becker 1998 im Jubiläumsjahr „125 Jahre MGV Liederkranz Steinheim“ zum Ehrenmitglied.

Der Vorstand: „Wir sind Heinz Becker zu großem Dank verpflichtet und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“