Liederkranz und vier weitere Chöre sorgen für Weihnachtsstimmung in Steinheim

Es war schon ein besonderer Moment, als der 1. Vorsitzende des MGV Liederkranz Antonius Schriegel die zahlreich erschienenen Besucher und Besucherinnen in der Pfarrkirche St. Marien begrüßen konnte. Nach langer Corona bedingter Pause konnte der MGV Liederkranz Steinheim am 4. Adventssonntag endlich wieder ein Konzert geben.

Vier befreundete Chöre, der Meisterchor canto allegro aus Lügde, der Kinder- und Jugendchor der Städtischen Muikschule Steinheim, der Konzertchor Vokale Steinheim und der Shantychor MC Harmonie Steinheim trugen zum Gelingen des Konzerts „Chöre singen zur Weihnacht“ bei. Mit dem Lied „Mache dich auf und werde Licht“ zogen die Sänger des MGV Liederkranz vor den Altar der festlich illuminierten Pfarrkirche. Von dort erklangen nun „Im Advent, im Advent“, „Friedensglocken Weihnachtszeit“ und „Mary“s boy child„. Der Meisterchor „canto allegro“ aus Lügde gab eine erste Kostprobe seines Könnens mit „Carol of the bells“, „Der Weihnachtsmann“ und „Bis Weihnachten ist nicht mehr weit“.

Wenn Kinder und Jugendliche singen, sind alle stets gespannt. So war es auch, als der Kinder- und Jugendchor der Städtischen Musikschule seinen Auftritt hatte. Gut vorbereitet von der Leiterin Helena Mansfeld sangen die Kinder mit der ihnen eigenen Natürlichkeit und Begeisterung „Gatatumba“, „Du bist der Weihnachtsmann“, „Friedenslicht“. Der Jugendchor schloss sich an mit „This little light of mine“, „Amazing grace“ und „Grown Up Christmas List“. Zur Weihnachtsstimmung trug anschließend der Konzertchor Vokale mit den Liedern „Gaudete“, „Macht hoch die Tür“, „Jul, Jul“ und „Fröhliche Weihnacht“ bei.

Wenn ein Shantychor singt, denkt man an Wasser, Hafen, Schiffe, Meer, Sehnsucht, Heimweh. Mit den Shantys „Auf Weihnachts-Hafenwache“, „Weihnachtszeit auf den Meeren“ und „Der kleine Trommler“ weckten die Sänger diese besonderen Emotionen und versetzten die Zuhörer/innen in die Situation der Seeleute zu Weihnachten. Bei ihrem zweiten Auftritt trug der Meisterchor „canto Allegro“ drei bekannte Weihnachtslieder in anspruchsvollen modernen Arrangements vor.

Der Kinder- und Jugendchor der Städtischen Musikschule, dahinter der Konzertchor Vokale Der MGV Liederkranz unter der Leitung von Markus Güldenring eröffnete das Konzert. Foto: Liederkranz

Zum Abschluss sang nochmal der MGV Liederkranz „Es wird scho glei dumpa“, „Hymne an die Nacht“ und „Weihnacht, wie bist du schön“. Mit dem Andachtsjodler traten die Sänger ab. Antonius Schriegel bedankte sich bei allen Akteuren, besonders bei den Chorleitern für die Teilnahme und Mitgestaltung. Mit dem gemeinsamen Lied „O, du fröhliche“ endete ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert.