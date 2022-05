Malkurse im Weber-Forum Steinheim

Steinheim

"Alles was Spaß macht, alles was ‚nice‘ ist“, antwortet Sabine Diedrich auf die Frage, nach dem Inhalt ihres nächsten Kindermalkurses. Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren sind eingeladen, am Samstag, 21. Mai, im Friedrich-Wilhelm Weber-Forum in Steinheim (Hollentalstraße 13) ihrer Fantasie mit Pinsel und Farbe freien Lauf zu lassen.

Von Ralf Brakemeier