Malteser Jugend Steinheim stellt sch vor

Schulanfänger des katholischen Familienzentrums St. Marien in Steinheim machten nun einen Besuch bei der Malteser Jugend in Steinheim. Die Vormittagsgestaltung bestand aus einer kurzen Präsentation der Malteser Jugend und der Vorstandsmitglieder.

Jugendsprecher Lukas Fricke informierte die Schulanfänger des katholischen Familienzentrums St. Marien in Steinheim über die Malteser Jugend.

Ortsjugendsprecher Lukas Fricke betonte, dass Helfen und Lernen sowie die Geselligkeit innerhalb der Malteser und vor allem in der Jugendgruppe zentral seien. Beispiele und Verbindungen zu den Schulanfänger wurden gezogen durch die Teilnahme an Gottesdiensten und Prozessionen, durch die Fragestellung „Wo habt ihr schon einmal geholfen?“ Den Höhepunkt bildete die Besichtigung des Krankentransportwagen (KTW). Es gab die medizinischen Geräte sowie eine kurze Kostprobe der Funkanlage zu bestaunen.

Der krönende Abschluss bildete die Funktionstestung der Rettungsdecke und das Anlegen des Stifnecks/Halskrause. Hier konnten die Kinder Erfahrungen sammeln, wie sehr ein Patient in seiner Bewegung eingeschränkt wird. Wer Interesse an der Malteser Jugend in Steinheim hat, kann sich unter gruppenstunden.steinheim@malteser.org melden.