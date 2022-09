Männertanzgarde aus dem Steinheimer Karneval nicht mehr wegzudenken

Zweck der Steinheimer Männertanzgarde ist die Pflege des Karnevals, der geselligen Fröhlichkeit, des Gardetanzes, vor allem aber die Bereicherung des karnevalistischen Geschehens unter Anknüpfung an die Traditionen der Garden im rheinischen Karneval. Vor 20 Jahren gegründet wurde zu diesem Anlass im Möbelmuseum der Emmer-stadt eine Ausstellung eröffnet, um zu zeigen „Diese Truppe ist aus dem Steinheimer Karneval nicht mehr wegzudenken.“

Mit spektakulären Auftritten wie beim Galaabend der StKG 2018 (mit Jürgen Spier als Supermann) bereicherte die Tanzgarde das Karnevalsgeschehen in Steinheim.

„Tausende von Bildern haben wir gesichtet, aus denen schließlich rund 250 Bilder einen Einblick in die Aktivitäten der Garde für diese Ausstellung ausgewählt wurden,“ erzählte der Ausstellungsleiter Walter Jonk. Besonders begrüßte Regina Schuler, die Vorsitzende des Fördervereins Möbelmuseum, den Gardisten Stephan Lücking, der sich seit längerem für die Ausstellung eingesetzt hatte. Es ist die 102. seit Bestehen des Museums. Die Ausstellung ist bis zum 11. November zu besichtigen. Erste Ansätze für eine Männergarde hatte es in Steinheim schon in den 1990-er Jahren gegeben.