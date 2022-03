Mehr Schüler an Steinheimer Schulen

Steinheim

Gut 50 Schüler mehr als heute werden im kommenden Schuljahr die Steinheimer Schulen besuchen. Vor allem die Gemeinschaftsgrundschule Steinheim kann sich über Zulauf freuen. Hier stehen 70 Schulabgängern 89 Neuzugänge gegenüber. In der Schulausschusssitzung der Stadt Steinheim am Dienstag wurden nun die Pläne für eine Erweiterung der Grundschule in Steinheim vorgestellt.

Von Ralf Brakemeier