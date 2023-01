Messdiener in Steinheim erhalten Hoodies

Zu den zahlreichen ehrenamtlich Engagierten zählen in den heimischen Gemeinden auch die Ministranten. Woche für Woche leisten sie aus Berufung ihren Dienst im Pastoralen Raum – meistens in den Gottesdiensten am Wochenende. Damit diese jungen Christen nicht nur in der Kirche Zeugnis von ihrer Berufung geben, sondern die Freude an ihrem Dienst auch im Alltag zeigen können, hat die Kirchengemeinde St. Marien Steinheim die dortigen Messdienerinnen und Messdiener mit Kapuzenpullovern ausgerüstet.

Jeden Hoodie ziert das Logo der Ministranten im Bezirk Steinheim des Pastoralen Raumes Steinheim-Marienmünster-Nieheim, welches die Symbole des Altardienstes, ein Kreuz und Hostienschale, zeigt. Die Kreisform symbolisiert die Gemeinschaft der Ministranten im Pastoralen Raum. Das Beispiel der selbstbewussten jungen Christen, die in den Hoodies auch im Alltag als Ministranten erkennbar sind, darf dabei auch als Nachwuchswerbung wirken. Neben einem kleinen Eigenanteil je Messdiener haben das Erzbistum und die Kirchengemeinde die Kosten gesponsort.